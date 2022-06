Bloedprocessie volgt een kortere route

54 minuten geleden

Boxtel maakt zich op om zijn middeleeuwse bloedwonder te herdenken. De weersberichten zijn gunstig en dus lijkt niets meer de doorgang vanmiddag, zondag 12 juni ervan in de weg te staan. Bijzonder want de afgelopen zeven jaar werd de Heilig Bloedprocessie liefst vijfmaal afgeblazen. Tweemaal vanwege de coronapandemie en driemaal omdat regen met bakken uit de hemel viel.

Om 14.55 uur kondigt het ‘groot gelui der klokken’ de start van de kleurrijke ommegang aan. Die volgt een kortere route door het centrum van Boxtel, óók over de Markt. ,,Gelukkig kan het nu weer”, meldde Adrie van Osch enkele maanden geleden al in deze krant. Hij is sinds begin 2021 bestuurslid van de stichting en coördineert de eeuwenoude traditie.

Door de verhuizing van de collectie met historische kostuums naar de zolder van het koetshuis bij de pastorie op Duinendaal wijzigt ook het startpunt van de processie. Voorheen werden deelnemers aangekleed en geschminkt in de Petrusschool en dus startte de stoet op de Burgakker. Voortaan is de pastorietuin op Duinendaal het verzamel- en vertrekpunt.

AFTERPARTY

Het startpunt is niet de enige wijziging die de processie ondergaat. Er is ook gekozen voor een kortere route. Die voert vanaf Duinendaal door de Oude Kerkstraat, Clarissenstraat, Koppel, Vicaris Van Alphenlaan, Mgr. Wilmerstraat, Molenstraat, Rechterstraat, Rozemarijnstraat en Markt naar de Sint-Petrusbasiliek. Daar wordt een lof gehouden.

Zelf is Van Osch al jarenlang als middeleeuwse speelman met zijn gitaar van de partij. Samen met zijn zwager, fluitist Jos Vervoort vormt hij zo een van de groepen die voor de muzikale omlijsting zorgen. Het duo is door het jaar heen vooral bekend van de Beatles-covers die onder de naam Two of Us ten gehore worden gebracht. En in die hoedanigheid treedt het koppel na afloop van de processie op in spiegeltent Bon Salon die daags ervoor wordt geopend in kasteelpark Stapelen. Hier wordt een feestelijke bijeenkomst gehouden voor alle vrijwilligers die meehelpen aan de processie, zowel in de voorbereiding als in de uitvoering.

WIJN WORDT BLOED

De processie herdenkt dat in de veertiende eeuw een omgestoten kelk met witte miswijn rode vlekken zou hebben veroorzaakt op het altaarlinnen in de Sint-Petrusbasiliek. Voor gelovigen vormt de gebeurtenis hét bewijs dat tijdens de consecratie in een eucharistieviering wijn verandert in het bloed van Christus. Tijdens de ommegang wordt een van de altaardoeken in een schrijn door de straten gedragen.

De opkomsttijden van de diverse deelnemers zijn te vinden in de papieren editie van deze krant.