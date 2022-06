Ouderenzorg: geen roeping, maar ‘n vak

41 minuten geleden

Een roeping? Nee, werken in de ouderenzorg is veel meer dan dat, stelt Vicky van Kuijk. Ze is locatiemanager wonen, welzijn en zorg van zorgexpertisehuis Liduina in Boxtel. Dit verpleeghuis van Zorggroep Elde Maasduinen bestaat ruim vijftig jaar en viert dinsdag 14 en woensdag 15 juni feest. Niet toevallig begint dat op de naamdag van de patroonheilige waarnaar het in 1926 als ziekenhuis gestichte zorglocatie is vernoemd.

Bewoners en familieleden, medewerkers, omwonenden en collega-organisaties mogen meegenieten van de activiteiten. Het verleden blijft niet buiten beeld, maar de meeste aandacht gaat uit naar heden en toekomst van de verpleeghuiszorg.

Van Kuijk: ,,Onze medewerkers verstaan echt een vak waarbij heel wat specifieke kennis komt kijken. Denk bijvoorbeeld aan onze afdeling Oleander voor mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag. Wij proberen hen niet te sturen, maar te begrijpen. We spiegelen eerder gedrag dan dat we het beknotten.”

MIMAKKUS

In de huidige verpleeghuiszorg wordt de miMakkusmethode toegepast, die overigens alweer twintig jaar oud is. Wat die werkwijze inhoudt, komt woensdag 15 juni in het zorgexpertisehuis aan bod tijdens een workshop voor genodigden en buurtbewoners. In ieder geval draait die om contact maken met mensen die ernstige dementie hebben en niet meer via taal communiceren.

Een tweede workshop, op dezelfde dag, gaat over de verwerking van prikkels. Van Kuijk: ,,Iedereen maakt wel eens mee dat zijn hoofd vol zit. Bij mensen die de wereld steeds minder goed begrijpen, kunnen indrukken van buitenaf onverwachte reacties opleveren.” Tijdens het tweede praktijklab wordt uitgelegd hoe informatieverwerking in elkaar steekt en hoe die kennis bruikbaar is in dementiezorg.

Overigens herbergt het verpleeghuis ook mensen die verstandelijk nog in orde zijn, maar lichamelijk niet meer. Zij wonen op de somatische afdeling. Van Kuijk: ,,En er revalideren ouderen bij ons. Zij keren na verloop van tijd terug naar hun eigen woning. Verder verzorgen we mensen met extreem overgewicht.” Liduina heeft alle kennis en kunde in huis om cliënten tot 350 kilogram te verplegen. Om dat te leren, ging het verpleeghuis in het verleden te rade in de Verenigde Staten, waar meer ervaring is met morbide obesitas.

Ten slotte valt ook hospice Acacia onder de vleugels van Liduina. Hier brengen terminaal zieken in alle rust de laatste dagen van hun leven door.

VERBONDEN

Van Kuijk, zelf geen Boxtelse: ,,Liduina is enorm verbonden met het dorp. Vrijwel iedereen heeft er op de een of andere manier mee te maken, of krijgt ermee van doen.”

Niet voor niets beginnen de twee feestdagen met activiteiten voor de 180 bewoners en hun familieleden. Er wacht hen een high-tea buiten, een verrassingsoptreden en een tentoonstelling over de geschiedenis van het verpleeghuis. Dat opende in 1971 zijn deuren als zieken- én verpleeghuis aan de Bosscheweg. Eerder was het gevestigd op Duinendaal.

Door de jaren heen vonden meerdere verbouwingen plaats. De laatste was tussen 2010 en 2013. De Boxtelse poliklinieken van het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn daarna nog wel vernieuwd, maar het hospitaal is een op zichzelf staande organisatie. Al heeft die wel zeer nauwe banden met het zorgexpertisehuis.

DOMMELTUIN

Sinds 2013 is er in het verpleeghuis niet meer gezaagd en getimmerd, maar buiten is nog wel het nodige gebeurd. Op initiatief van gepensioneerd gerontoloog Diny Stolvoort van stichting Licht op Groen voor Kwetsbaarheid is de Dommeltuin aangelegd. Dat is een groene oase waar bewoners van Liduina kunnen wandelen en waar kleuren, geuren en geluiden hun zintuigen prikkelen. Wie weet zien de ouderen dinsdag nog wel een vlinder voorbijfladderen als ze genieten van thee en lekkernijen. Een momentje van geluk. Want daar gaat het uiteindelijk al vijftig jaar om: bewoners ondanks al hun beperkingen nog een zo aangenaam mogelijk leven bieden.