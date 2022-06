‘We gaan naar bouwen van kleinere woningen’

Woonstichting Joost leverde in maart 24 sociale huurappartementen in nieuwbouwwijk Heem van Selis op. Directeur-bestuurder Rob Dekker (links) van de corporatie overhandigde symbolisch de eerste sleutel aan Jasper de Laat.

Met 100 procent zekerheid kunnen ze het niet zeggen, de Boxtelse wethouder Wim van der Zanden en directeur-bestuurder Rob Dekker van woonstichting Joost. Maar om huizen betaalbaar te houden, zien zij allebei een toekomst in het bouwen van kleinere woningen.

,,We denken niet dat ruime eengezinswoningen bouwen de oplossing is. Die zit ‘m in het kleiner bouwen en het realiseren van stapelbouw”, denkt Dekker. Als het gaat om kleinere huizen bouwen, deelt wethouder Van der Zanden die mening. ,,Daar moeten we naartoe om nieuwe onderkomens betaalbaar te houden.”