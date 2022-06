Cabaret en muziek op Live in Liempde

De organisatie is in handen van William van Houtum (rechts) en Trees van Nunen (midden), alsmede gastorganisatoren Ingrid Breuer (links) en Levi van den Bogaard (niet op de foto).

Live in Liempde is terug. Het cultureel huiskamerfestival beleeft zondag 26 juni na een coronastilte van twee jaar de zesde editie en verwacht meer dan tweehonderd bezoekers. Op vier locaties stellen inwoners hun huiskamer, winkel, werkplaats of garage beschikbaar voor evenzoveel optredens. ,,We zijn trots dat we dit jaar de prijswinnende cabaretiers Elke Vierveijzer en Stefan Hendrikx kunnen presenteren”, zegt Trees van Nunen.

Samen met medeorganisatoren William van Houtum, Ingrid Breuer en Levi van den Boogaard is Van Nunen erin geslaagd een attractief muziek- en cabaretprogramma samen te stellen. Bezoekers gaan in vier groepen op pad en ontmoeten onderweg evenzoveel artiesten. ,,Onze formule is vanaf de eerste editie in 2015 een succes..