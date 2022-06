Twee leden van het hobbybakkersgilde in Liempde tonen enkele producten die elke tweede zondag van de maand uit de oven komen.

Broodbakdag bij Liempdsen Herd

Zondag 12 juni bakken vrijwilligers van D’n Liempdsen Herd vanaf 11.00 uur weer op ambachtelijke wijze brood. Dat gebeurt in het bakhuisje op het achtererf van het bezoekerscentrum aan de Barrierweg 4.

Het bakproces is gratis te bezichtigen. Rond 12.30 uur komen de eerste broden uit de oven van het bakhuisje, gevolgd door een tweede ronde om 14.00 uur. Deze authentiek gebakken broden zijn inmiddels zeer gewild, vandaar dat altijd geldt: te koop zolang de voorraad strekt.

De broden worden, zoals vroeger gebruikelijk was, in een houtgestookte oven gebakken. De leden van het broodbakkersgilde gaan aan de slag gaan met boerenwit en -bruin, maar maken soms ook worstenbroodjes, roggebrood of sppillekes, een speciaal suikerbrood.

Het is ook mogelijk om zelf brood te bakken in het bakhuisje van D’n Liempdsen Herd. Boek hiervoor de workshop ‘We bakken ze bruin’ (4-6 personen) of ‘Worstenbroodjes maken’ (maximaal 10 personen).