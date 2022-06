‘Energie stijgt van springend rekenen’

Kinderen meer laten bewegen onder lestijd. Dat is het doel van Agnes van Berkel uit Liempde. Zij staat niet alleen als onderwijsassistente regelmatig voor groep 8 van basisschool De Oversteek. Ook doet ze twee dagen per week onderzoek naar ‘sportievere lessen’. De organisatie van Tourspel Liempde heeft de basisschool als goed doel gekozen en draagt bij aan de kosten van materialen daarvoor.

Wie een les van Van Berkel binnenloopt, kan wel eens een atypisch tafereel aantreffen. Dan staat de hele klas te hossen en tegelijkertijd op de maat de tafels op te sommen. Waarom? ,,Nou... het is bewezen dat lessen beter beklijven zodra kinderen in beweging zijn. Daarbij moet ik wel zeggen: het werkt niet voor iedere leerling! Je zal als leerkracht altijd moeten blijven kijken naar het kind. Maar in 99 procent van de gevallen krijg je wel een beter leerresultaat.”

KLEINE STAPJES

Met het voornemen om ook tijdens lesuren kinderen meer in beweging te krijgen, is niet gezegd dat volgend schooljaar één grote gymoefening wordt. ,,We zullen dat invoeren in kleine stapjes”, drukt Van Berkel iedereen op het hart. Maar kinderen moeten niet raar opkijken als er op een dag trapfietsjes onder hun bureautjes staan of stuiterballen uit de kast worden gepakt zodra de rekenles begint. ,,Zodra ik zelf ‘bewegend’ les geef, merk ik dat de kinderen meer energie krijgen.”

Het onderzoek richt zich op diverse zaken, onder meer op de indeling van de schooldag. ,,Ik noem maar een voorbeeld. Kinderen krijgen een stukje fruit. Tijdens het buitenspelen kunnen ze dat opeten. Maar als wij, leerkrachten, een ander moment voor dat fruithapje kiezen, hebben de leerlingen meer tijd om buiten actief bezig te zijn.”

Van Berkel heeft tot eind dit jaar om het onderwijsproject af te ronden. In de tussentijd moet ze ook nog op zoek naar geld. Want de subsidie die De Oversteek kreeg van het Rijk, de zogeheten Impuls innovatie en bewegingsonderwijs, was alleen voor onderzoek, niet voor spullen. ,,We zijn dan ook op zoek naar allerlei potjes om materiaal van te betalen.”

Niet voor niets helpt Tourspel Liempde een handje mee. Het wielerevenement trekt jaarlijks honderden deelnemers die op papier voor tien euro een wielerploeg kunnen samenstellen. De beste voorspellers van de uitslagen tijdens de Tour de France kunnen prijzen winnen. De helft van de opbrengst gaat naar een plaatselijk initiatief, dit jaar dus naar meer bewegen in de Liempdse klassen. Van Berkel: ,,We zijn ook hartstikke blij met de steun van Tourspel.”

Inschrijven voor Tourspel Liempde kan op donderdag 30 juni van 19.00 tot 23.00 uur en op vrijdag 1 juli van 14.00 tot 24.00 uur in café De Durpsherberg. De eerste etappe van La Grande Boucle telt niet mee tijdens deze editie aangezien die al op vrijdag wordt verreden.