Discussie over verkoopprijs vertraagt nieuwbouw Ronduutje

De realisatie van twintig woningen aan het Ronduutje in Boxtel lijkt dit jaar niet te starten. Dat meldt woonstichting Joost na vragen door de redactie van deze krant.

Op het perceel waar vroeger de Molenwijkschool stond, hebben woonstichting Joost en projectontwikkelaar Janssen de Jong samen een project in voorbereiding. Ze willen er twaalf sociale huurwoningen en acht koophuizen bouwen. In eerste instantie zou de bouw van het hofje eind vorig jaar starten. Als dat was gebeurd, zouden de eerste woningen nu ongeveer worden opgeleverd, meldde de woonstichting begin 2021 in deze krant.