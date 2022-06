Jelena Bazova is een orgel- en pianovirtuoos. Zij geeft zondag 19 juni een concert in de Boxtelse Sint-Petrusbasiliek. Ook saxofonist Cameron Millar treedt op.

Organist en saxofonist geven concert

26 minuten geleden

Niet een, maar twee, of eigenlijk drie blaasinstrumenten komen zondag 19 juni aan bod in de Sint-Petrusbasiliek: twee orgels en een saxofoon. Organist Jelena Bazova en saxofonist Cameron Millar bundelen hun krachten tijdens de compositie Faith van Ad Wammes. Die is onderdeel van een concert dat om 16.00 uur begint. De entree bedraagt acht euro. Reserveren is niet nodig.

Bazova bespeelt voornamelijk het Smitsorgel, maar wanneer ze samen met saxofonist Millar musiceert, klinkt het kleinere koororgel van de basiliek. Het programma ziet er als volgt uit: Piece d’orgue, J.S. Bach; Et in terra, J. Sporck; Muzikaal snuifdoosje, A. Liadov, Meditation van O. Yanchenko; Faith van A. Wammes en Prelude en dubbelfuga in c-klein van A. Gedike. Het merendeel van de composities dateert uit de twintigste eeuw.

OORLOG EN VREDE

Waarschijnlijk niet toevallig heeft Bazova een programma samengesteld waarin oorlog en vrede een rol spelen. Et in terra van Sporck verwijst bijvoorbeeld naar het Srebrenica-drama van midden jaren negentig en naar de mensheid die de boel op aarde behoorlijk in het honderd laat lopen. Meditation van Yanchenko is oorspronkelijk geschreven voor een angstaanjagende oorlogsfilm en vormt een ware smeekbede om vrede. Faith van Wammes vertolkt de vitaliteit van Rotterdam, de hervonden hoop van de inwoners na het bombardement in 1940.

Bazova studeerde piano en orgel aan het staatsconservatorium van het Russische Kazan. Ze behaalde er voor beide instrumenten het solistendiploma en de Prix d’ Excellence. Ze heeft talloze internationale concerten gegeven. Sinds 1997 woont ze in Nederland, waar ze docente hoofdvak piano is aan het Fontys conservatorium in Tilburg. Verder is ze organist bij het befaamde Sacramentskoor in Breda. Overbodig te zeggen dus dat er 19 juni een ware virtuoos naar Boxtel komt.

Saxofonist Cameron Millar treedt over de hele wereld op als solist, lid van kamermuziekensembles en orkesten. Hij studeerde in eerste instantie in Australië, maar verhuisde naar Nederland voor zijn masteropleiding. Waar hij kan, laat hij horen hoezeer de saxofoon zich leent als instrument voor klassieke muziek.

Stichting Kerkconcerten Boxtel organiseert het concert. De bestuursleden merken dat organisten die in grote steden door heel Europa optreden, graag naar de Sint-Petrusbasiliek komen. Huismusicus Tommy van Doorn kent verschillende collega’s en weet aansprekende namen te strikken. Daarnaast lokt het Smitsorgel de muzikale meesters naar Boxtel. De kans om de registers van het majestueuze instrument eens open te trekken en kennis te maken met het rijke klankpalet, grijpen ze enthousiast aan.