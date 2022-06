Woonstichting duikt ook op in vrije markt

De huur voor dit meerlaags appartement aan de Bracbant uit 2013 van in totaal 70 vierkante meter stijgt van circa zeshonderd naar 840 euro per maand. Een fikse stijging, maar voor middeninkomens op de vrije markt nog altijd een voordelige prijs.

‘Schandalig’, mailde een van de lezers naar de redactie van Brabants Centrum. Diegene reageerde daarmee op een sociale huurwoning aan de Bracbant van woonstichting Joost. De huidige bewoner betaalt daar nu 593 euro per maand voor. Maar er komt een nieuwe bewoner in en die moet daarvoor 840 euro per maand neertellen. Een flinke prijsstijging, maar waarom dan? En is dat wel zo gek?

Te veel verdienen voor een sociale huurwoning maar te weinig voor een eigen koophuis of een wat duurdere huurwoning? Het is een groot probleem voor mensen met een laag middeninkomen. Woonstichting Joost biedt de laatste jaren daarom meer huurwoningen op de vrije markt aan.