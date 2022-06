Boxtel houdt 4,4 miljoen over, ook door ophalen broekriem

Er is weer een flinke plus onderaan de streep voor de gemeente Boxtel. Zij boekte over 2021 een positief resultaat van 4,4 miljoen euro. Daarbij moet wel worden gezegd dat een groot deel hiervan dit jaar alsnog wordt uitgegeven. Desalniettemin kan er toch bijna 2,5 miljoen euro in de algemene reserve worden gestort.

Dat er 1,9 miljoen euro nog moet worden besteed, komt voor een groot deel door coronagelden die nog niet zijn uitgegeven (650.000 euro). Maar ook onderhoud aan bruggen, vlonderpaden en andere civiele kunstwerken kon om procedurele redenen in 2021 nog niet worden uitgevoerd (bijna drie ton). Daarnaast kreeg Boxtel een uitkering van het Rijk vanwege de herindeling met Esch. Zo’n ontwikkeling brengt altijd (onvoorziene) kosten me..