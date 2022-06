Het Wereldkoor in actie tijdens een optreden in spiegeltent Bon Salon.

Wereldkoor zingt voor de weeskinderen in Congo

27 minuten geleden

Het gouden bestaansjubileum van het Liduina-ziekenhuis in Boxtel wordt aangegrepen voor een hulpactie ten bate van achttien weeskinderen in het Congolese plaatsje Vikuku. Het Wereldkoor treedt in dit kader dinsdag 28 juni op in de Vorsenpoelzaal van het zorgexpertisehuis aan de Liduinahof. Het concert begint om 19.00 uur en de entreegelden à 2,50 euro per persoon komen ten goede aan de actie.

Tien jaar geleden zetten Boxtelaren zich in om in Vikuku een kerkje te bouwen. Darlène Mwasi, een destijds in Boxtel werkzame missiezuster van de oblaten van de assumptie, nam daarvoor het initiatief. Zij heeft in haar geboorteland Congo inmiddels de zorg over achttien kinderen die hun ouders verloren aan aids, corona en aanslagen van rebellen. Door konijnen aan te schaffen, hoopt zij het leven van de jeugd die zij onder haar hoede heeft, wat aangenamer te maken. De kinderen gaan de dieren verzorgen. En knuffelen natuurlijk.

26.000 EURO

Een eerdere oproep in deze krant om de actie financieel te steunen, had effect. Dat meldt Mathieu Hendriks, de geestelijk verzorger van Zorggroep Elde Maasduinen waartoe Liduina behoort. Samen met Geertje Schellekens, dirigent van het Wereldkoor, haalde hij tien jaar geleden 26.000 euro op voor de bouw van het kerkje annex gemeenschapshuis in Vikuku. Dat kreeg dezelfde naam als het Boxtelse zorgexpertisehuis: Liduina. Met het concert door het Boxtelse Wereldkoor, dat bestaat uit circa vrouwen van uiteenlopende nationaliteiten, hoopt het tweetal de opbrengst van de inzameling nog wat te verhogen.

Wie het project van zuster Darlène Mwasi wil steunen, kan een donatie overmaken op rekeningnummer NL85 INGB 0001 0967 24 ten name van de Missiezusters van Onze Lieve Vrouw van Afrika in Boxtel.