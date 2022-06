Auf Böhmisch is een gelegenheidsorkest met muzikanten uit Boxtel en het Duitse Kappelwindeck. Op eerste pinksterdag trad het ensemble op in het Zwarte Woud.

Boxtelse muzikanten halen banden aan in het Zwarte Woud

1 uur geleden

Al meer dan zestig jaar onderhouden Boxtelse muzikanten vriendschappelijke contacten met collega’s in het dorpje Bühl-Kappelwindeck, iets ten zuiden van Baden-Baden in het Zwarte Woud. In het pinksterweekeinde werden die banden weer eens aangehaald in een gezamenlijk gelegenheidsorkest.

In het kader van de Wiedergutmachung werd Boxtel’s Harmonie in 1961 in Kappelwindeck ontvangen voor een muziekfeest. Daar werd de basis gelegd voor talloze vriendschapsbanden. Zelfs huwelijken tussen inwoners uit beide plaatsen werden gesloten.

Stephan van Eijndhoven, William Linssen, Marco van de Loo, Marcel de Vries, Ad Voets en Henk van Weert reisden, vergezeld van zo’n vijftien fans, naar het Schwarzwald voor een optreden samen met acht Duitse muziekvrienden. Het gelegenheidsorkest Auf Böhmisch vertolkt hoofdzakelijk composities waarmee de legendarische kapelmeester Ernst Mosch met zijn Original Egerländer Musikanten vanaf de jaren vijftig de wereld veroverde.

HARTELIJK WEERZIEN

Het werd een hartelijk weerzien waarbij veel herinneringen aan eerdere uitwisselingen werden opgehaald. En waarbij de belofte werd uitgesproken elkaar in 2024 opnieuw te ontmoeten. Maar dan in Boxtel...