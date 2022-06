Vincentiusvereniging Boxtel staat stil bij 25-jarig bestaan

1 uur geleden

Jan van der Poel zag in 1997 dat er nog altijd veel armoede was in Boxtel, ondanks de toenemende welvaart. Hij besloot een lokale afdeling van de Vincentiusvereniging op te richten. Deze club van vrijwilligers die zich onder meer met een kringloopwinkel inzet voor armlastige mensen bestaat maandag 13 juni precies 25 jaar.

De overkoepelende Vincentiusvereniging bestaat al sinds 1833 en werd opgericht in Parijs door een groep studenten. Die vernoemde de organisatie naar de 17e-eeuwse heilige Vincentius a Paulo. Er volgde een wereldwijde beweging in 135 landen. De eerste Nederlandse afdeling werd in 1846 opgericht in Den Haag en al snel waren er diverse in het hele land.

In de 20e eeuw nam de welvaart toe, maar bleken nog altijd veel gezinnen onder de armoedegrens te leven. Daarom besloot Van der Poel om de Vincentiusvereniging Boxtel op te richten. Hij werd daarbij ondersteund door Jet van der Pasch, die nog altijd als secretaris bij de hulporganisatie betrokken is.

In 1999 opende Van der Poel met zijn vereniging een winkel in tweedehands goederen in de Van Leeuwenstraat. Daarnaast was hij de grote drijfveer achter het vakantieproject voor arme mensen. Er wordt nu ook intensief samengewerkt met stichting Leergeld (die Van der Poel mede oprichtte), de Voedselbank, welzijnsorganisatie ContourdeTwern en Brede Scholen Boxtel.

Na 25 jaar kan de Boxtelse Vincentiusvereniging bouwen op een grote groep vrijwilligers die of in de naar de Stationsstraat verhuisde kringloopwinkel meehelpen of in een van de werkgroepen actief zijn. Zo biedt de club ook individuele hulpverlening door bijvoorbeeld mensen te ondersteunen bij het aanvragen van toeslagen. Verder delen vrijwilligers jaarlijks kerstpakketten en sinterklaascadeaus uit. De kringloopwinkel en donaties zorgen ervoor dat zij in financieel opzicht alles gedaan kunnen krijgen.

VERRASSING

De Vincentiusvereniging staat vrijdag 10 juni en zaterdag 11 juni stil bij haar 25-jarig jubileum. De kringloopwinkel aan de Stationsstraat wordt feestelijk aangekleed en zowel klanten als aanbieders krijgen een verrassing. Daarnaast krijgt iedereen tijdens de twee openingsdagen 25 procent korting op alle spullen die in de winkel te koop zijn.