Bij een inval in een loods aan de Roond in Boxtel werd niet alleen een hennepkwekerij ontdekt, maar ook drie auto's in beslag genomen.

Hennepkwekerij in gierput onder loods aan de Roond

34 minuten geleden

De politie rolde dinsdagochtend een grote hennepkwekerij op in een loods aan de Roond. Agenten vonden tijdens de inval ruim 750 hennepplanten en bijbehorende kweekapparatuur zoals lampen. Er zijn tevens drie auto’s in beslag genomen. De eigenaar van de voertuigen, een 37-jarige man is als verdachte aangehouden.

De drugs werden gevonden in een gierput onder het gebouw. De ruimte was alleen te betreden via een ladder onder een geheim luik in het kantoor van de loods. De politie kwam de zaak op het spoor dankzij een samenwerking met het Bestuurlijk Interventieteam en netbeheerder Enexis. De stroom werd namelijk illegaal afgetapt, evenals het water.

Tijdens hun zoektocht in het pand vonden de agenten ook nog een zak met vijf kilo aan gedroogde henneptoppen. Deze zijn, net zoals de auto’s die op het erf stonden, in beslag genomen. Volgens de politie is het afpakken van goederen een belangrijk onderdeel in de strijd tegen criminaliteit. Hiermee worden criminelen direct in hun portemonnee geraakt.

De politie waarschuwt voor brandgevaar en uitstoot van giftige stoffen in panden waar drugs wordt gekweekt.