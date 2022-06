Inschrijven voor apenkooien in Serenade verlengd

1 uur geleden

Tijdens de activiteit Apenkooien in De Serenade aan de Oude Dijk in Liempde kunnen kinderen hun creatieve ei kwijt. De inschrijving is verlengd tot en met morgen, vrijdag 10 juni.

Kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 uit Liempde kunnen tijdens Apenkooien breakdancen, blaasmuziek en animaties maken of schminken. Er is zelfs een muzikale speeltuin. Het gratis toegankelijke evenement wordt georganiseerd door het cultureel clubhuis in samenwerking met fanfare Concordia en duurt van 13.30 tot 18.00 uur. Aanmelden kan via info@deserenade.nl.