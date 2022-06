Minibieb Selissenwal voor het huis van Minou-Varsha Reijnaerdts, die ook een bruids- en galajurkenuitleen is gestart.

Na minibieb ook gratis uitleen voor trouwjurken in Selissenwal

35 minuten geleden

Al verschillende initiatieven zijn er ontplooid aan de Frederik Jan Ottostraat 21 in Boxtel. Vijf jaar geleden startte de destijds vijfjarige Eshwar Reijnaerdts er met een gratis minibieb. Daar kwam later de geef-neem-kast bij, een kleinschalige voedselhulp. En nu is moeder Minou-Varsha gestart met een uitleen van bruids- en galajurken voor minima.

Aan het adres in de wijk Selissenwal kunnen mensen trouw- en galajurken maar ook bijbehorende artikelen zoals schoenen, hoedjes en sluiers afgeven. Evenals zogeheten ‘fantasiejurken’ (denk bijvoorbeeld aan de Disneyfilm Frozen). Die leent Minou-Varsha vervolgens gratis uit aan mensen met een smalle beurs. ,,Zo maken óók minima van hun trouwdag een bijzondere gebeurtenis”, vertelt de Boxtelse. ,,Als de jurk wordt uitgeleend, moeten gebruikers wel een kleine borg betalen.”

Het idee kreeg Minou-Varsha door een televisieprogramma. Van vrienden en bekenden heeft zij inmiddels veel positieve reacties ontvangen. ,,Ik heb inmiddels al vijf jurken ontvangen en drie stuks zijn nog onderweg”, vertelt de Boxtelse fier.

Feestelijke kledij doneren kan aan de Frederik Jan Ottostraat 21. Wie meer informatie wil, over het reserveren van een bruidsjurk bijvoorbeeld, kan een bericht sturen via de Facebookpagina Kayhra’s Special Weddings of e-mail: kayhra-special-weddings@outlook.com.