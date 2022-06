Wandelaars halen nat pak tijdens eerste etappe avondvierdaagse Boxtel

48 minuten geleden

Of het zo moest zijn. Nog maar net waren de eerste wandelaars op pad voor eerste etappe van de Boxtelse avondvierdaags en het begon dinsdagavond te regenen. De ruim vijftienhonderd deelnemers die wandelsportvereniging De Keistampers verwelkomde voor de gouden editie van sportevenement lieten zich er echter niet door uit het veld slaan.

Het moet wel een beetje zuur zijn geweest. Want rond acht uur werd het droog. Maar op dat moment waren de meeste lopers bijna bij het eindpunt, het Jacob-Roelandslyceum aan de Grote Beemd. Anderen waren zelfs alweer op weg naar huis. Vier dagen lang gaat de schooljeugd, al dan niet vergezeld van ouders, deze week op pad.

Bij visvijver Vorsenpoel in Boxtel-Oost ontstond dinsdagavond zowaar een fikse file. Niet vreemd, want daar hadden alle scholen een stand ingericht waar de lopers werden getrakteerd op iets lekkers. Vandaag, woensdag 8 juni starten de wandelaars bij gemeenschapshuis De Walnoot en morgen, donderdag 8 juni is gemeenschapshuis Orion in Lennisheuvel het vertrekpunt. Fanfare Sint-Arnoldus laat daar vrolijke klanken horen.

Boxtel’s Harmonie en de Gildenbondsharmonie spelen vrijdag 9 juni tijdens de feestelijke intocht en staan opgesteld bij respectievelijk de Zwaanse Brug en de voormalige Rabobank. In de Stationsstraat worden schoolgroepen geformeerd die vervolgens vanaf circa 19.00 uur een voor een op de Markt worden verwelkomd. Daar worden rond ook de prijzen verdeeld. Bij de intocht krijgt de wandelclub hulp van Boxtel Vooruit en Bruisend Centrum.