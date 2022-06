Deze wolf leeft in Diergaarde Blijdorp, maar inmiddels lopen er diverse wilde soortgenoten rond in Nederland.

Lezing over terugkeer van de wolf in Nederland

1 uur geleden

Ton Popelier geeft op uitnodiging van Natuurwerkgroep Liempde een lezing over een controversieel onderwerp. Hij gaat donderdag 16 juni om 20.00 uur in op de terugkeer van de wolf. Dat doet hij in café ‘t Groene Woud, Kasterensestraat 23. De entree is gratis.

Popelier heeft verstand van zaken, hij is coördinator Brabant van het landelijke wolvenmeldpunt en actief betrokken bij het monitoren van de grote roofdieren. Daarnaast is hij lid van Natuurwerkgroep Liempde.

De wolf is inmiddels, op eigen kracht, naar Nederland getrokken en zorgt voor verhitte discussies. Natuurliefhebbers zijn euforisch terwijl schapenhouders vrezen voor hun broodwinning of hobby. Tegenstanders vinden dat de toppredators hier niet thuishoren, voorstanders menen dat de wolf de biodiversiteit en natuurlijke balans in ons land vergroot.

VELUWE

Sinds vijf jaar leven er weer wolven op de Veluwe en inmiddels hebben ze voor nakomelingen gezorgd. Zij werden voorgegaan door soortgenoten in de Belgische Kempen, net over de grens. Ook Noord-Brabant krijgt steeds meer met de roofdieren van doen.

Het exemplaar dat twee jaar geleden opdook bij Haarsteeg en veel schapen doodde, veroorzaakte woedende reacties in de pers. Het dier vertrok uiteindelijk via België naar Frankrijk. Brabant was amper van de schrik bekomen of er dook een nieuwe wolf op, die zich zo’n twee jaar ophield rond de Strabrechtse Heide en veel vijanden maakte voordat hij doortrok naar Duitsland. Ook andere wolven doorkruisten Brabant en Limburg. Drie van hen sneuvelden op snelwegen. In de lezing worden vragen beantwoord, zoals waar deze dieren vandaan komen. Liggen er kansen voor hen in Noord-Brabant of moet alles op alles gezet worden om wolven te verdrijven? En hoe zit het met de mogelijkheden om vee te beschermen tegen de jagers? Popelier gaat op dergelijke vragen in en geeft uitgebreide informatie over het roofdier dat in niets lijkt op de karikaturen uit de bekende sprookjes.