Gemonde loopt uit voor jaarmarkt

Debby van Zandvoort (rechts) verkoopt met dochter Imke (links) en vriendin Fiene kleding, speelgoed en sieraden op de jaarmarkt in Gemonde.

Op zoek naar een tweedehands printer? De complete elpeeverzameling van John Denver? Of toch liever een stapel Suske & Wiske-albums? De jaarmarkt die op tweede pinksterdag in het dorpshart van Gemonde werd gehouden bood dit alles. En nog veel meer…

,,De jaarmarkt brengt ons dorp op de been”, zegt kraamhouder Debby van Zandvoort. ,,Na twee coronajaren is het heerlijk iedereen weer te begroeten bij het romkankletsen, op de jaarmarkt en straks op de kermis.”

Kort na tien uur is het al aanschuiven bij veel kraampjes in de Dorpstraat. In de schaduw van de Sint-Lambertuskerk verkoopt Debby met dochter Imke (12) en vriendin Fiene van der Doelen (12) kleding die hen niet meer past. ,,Omdat het evenement twee jaar niet door kon gaan, heb ik tus..