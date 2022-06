Goedkope huizen: toen niet, nu niet en straks ook niet

In nieuwbouwwijk Heem van Selis is een aantal sociale huurwoningen gerealiseerd. Het project omvat ook betaalbare koopwoningen, maar niet in de klasse tot 215.000 euro die de woonagenda hanteert.

De Nationale Woon- en Bouwagenda die minister Hugo de Jonge dit voorjaar presenteerde, is ondubbelzinnig: er is een grote behoefte aan betaalbare woningen. Ten minste twee derde van alle nieuwe huizen tot en met 2030 zou een goedkope huur- of koopwoning moeten zijn. De Boxtelse bouwplannen voor de komende jaren stroken echter niet met deze stelregel.

Hoewel er nog wel particuliere huurwoningen worden gebouwd de komende jaren (110 in totaal) is het de vraag hoeveel hiervan betaalbaar zijn voor huishoudens met lage middeninkomens. Vooral deze groep wordt overgeslagen door de huidige markt; er staan voornamelijk dure huizen op de Boxtelse planning. In totaal worden er ruim driehonderd koopwoningen van 3,5 ton of duurder gebouwd tot en met 20..