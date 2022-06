Seniorengymgroepen zoeken nieuwe leden

Om de spieren sterk te houden en in conditie te blijven, doen diverse Boxtelse senioren van 55 jaar en ouder elke week mee aan bewegingslessen in sportcomplex De Braken. De gymgroepen op maandag- en woensdagochtenden om 09.00 en 10.00 uur kunnen uitbreiding gebruiken.

De lessen bestaan altijd uit een warming-up, gevolgd door een gevarieerd programma, afgestemd op de mogelijkheden van de deelnemers. Meestal eindigt zo’n uur met een balspel. Alle spieren komen aan bod en ook het brein wordt niet vergeten. Soms doen de ouderen grondoefeningen, dan juist weer spellen die de motoriek stimuleren.

In de groepen is wat ruimte ontstaan, zodoende zoeken de senioren medesporters. Wie belangstelling heeft, mag gerust eens binnenlopen op maandag- of woensdagochtend en twee lessen kosteloos meedraaien. Meer informatie is verkrijgbaar via info@sportcomplexdebraken.nl.