Even genieten voor Femke van Krieken na reuma en longcovid

Femke van Krieken en haar ouders en broers kregen vrijdag een Opkikkerdag om even de zorgen van alledag te vergeten.

Vliegen met een helikopter, boogschieten en met een ME-busje meerijden. Het was een volle dag voor de 16-jarige Femke van Krieken uit Boxtel. Ze kreeg samen met haar tweelingbroer Stef, broertje Mark (13) en vader en moeder Ronald en Hanneke een Opkikkerdag aangeboden door Stichting Opkikker.

Bij Femke werd zo’n vier jaar geleden reuma geconstateerd. Dit heeft veel impact op haar nog jonge leven, maar ook op dat van haar ouders en broers. ,,Femke had diverse klachten, waaronder een sportblessure die maar niet overging. Bij Ronald werd reuma vastgesteld en dus dachten we bij Femke aan hetzelfde. Maar met medicijnen is het allemaal goed onder controle te houden”, vertelt Hanneke.