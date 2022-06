Oldtimerdag weet nog altijd veel liefhebbers naar Liempde te trekken

Het ronkte, toeterde en pruttelde maandag volop in het centrum van Liempde. Zo’n vierhonderd deelnemers kwamen met hun oldtimerauto, klassieke tractor of oude puch naar de Brabantse Oldtimerdag die vereniging Terug in d’n Tèd tweede pinksterdag organiseerde.

Het evenement trok een veelvoud aan bezoekers, die allemaal een glimp van de bijzondere en mooie voertuigen wilden opvangen. Daarbij vergaapten ook kinderen zich aan de bolides die opgesteld stonden in het concordiapark en D’n Tip.

Na twintig edities weet de nostalgische organisatie wel wat de liefhebber wil zien. Maar andersom weten steeds meer oldtimerclubs Liempde ook te vinden, zoals de Boxtelse Oude Motoren Club of Social Wheels. Foto’s: Albert Stolwijk.