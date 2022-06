Konings toch geen keizer van Sint-Willebrordus

Na 167 schoten klonk er gejuich vanaf het gildeterrein van Sint-Willebrordus in Esch. De koningsvogel was van de mast geschoten. Maar waar sommigen hadden gehoopt dat het laatste schot door Leo Konings zou worden gelost, was het Aswin Rutten die het houten dier naar beneden kreeg en dus de nieuwe gildekoning is.

Leo had de vogel al twee keer eerder tijdens het koningschieten naar beneden gekregen en ging dus op voor het keizerschap. Maar ondanks diverse kansen, lukte het hem niet het trucje voor de derde keer te herhalen. ,,Hij was er heel dicht bij hoor. En als Leo na mij aan de beurt zou zijn geweest, had ik het hem zeker gegund. Maar nu kreeg ik een kans en die heb ik gegrepen”, vertelt Aswin met enige trots.