ODC wacht nacompetitie ondanks winst op DVG

43 minuten geleden

ODC heeft zich op de laatste competitiedag niet veilig kunnen spelen. Dat lag niet aan de tricolores zelf, want het team van trainer Piet Drijvers sleepte er thuis tegen DVG een 2-1 zege uit. Omdat naaste concurrent FC Schadewijk een punt haalde bij BMC speelt ODC desondanks de nacompetitie om lijfsbehoud.

De Boxtelse ploeg kende maandag maar één opdracht: winnen van DVG. En dan maar hopen dat FC Schadewijk zou verliezen. Alleen dan kon de nacompetitie ontlopen worden. De spelers hadden zich dat goed in de oren geknoopt, want ODC ging flitsend van start. De eerste kans was direct voor de tricolores. Het was zuur dat het een paar minuten later aan de andere kant wel raak was. Een voorzet vanaf rechts werd door de vrijstaande Bart de Windt simpel binnengekopt: 0-1. Dat maakte het jonge ODC onrustig en het had niet veel later zomaar 0-2 kunnen staan.

Er werd door ODC gevochten voor elke meter, al gebeurde dat af en toe ook wat onbesuisd waardoor de scheidsrechter in korte tijd drie keer geel trok voor een Boxtelse speler. Naarmate de rust naderde werd ODC sterker. Vijf minuten voor de pauze resulteerde dat in de gelijkmaker. Tijn Trommelen had op links een goede actie in huis waarna Stef van Alphen de bal kreeg en hard raak schoot: 1-1.

ZENUWSLOPEND

Na ruim een uur spelen kwam oud-gediende Remco Schellekens in de ploeg. Hij maakte het de DVG-defensie erg lastig. In de 70e minuut betaalde dat zich uit. Uitblinker Trommelen was aan de linkerkant opnieuw zijn tegenstander de baas waarna zijn voorzet door Schellekens van dichtbij werd binnengeschoten: 2-1.

In de zenuwslopende slotfase was het overleven voor ODC. DVG pompte de bal vaak hoog de zestien in. Dat leverde bijna nog de gelijkmaker op toen een kopbal van opnieuw De Windt via de lat over ging. ODC stelde daar nog een schot van de uitstekend ingevallen Matai Seebregts tegenover. Zijn poeier van een meter of 20 spatte op de dwarsligger uiteen. Uiteindelijk bleef het bij 2-1, een zwaar bevochten overwinning voor het team van Piet Drijvers.

Om niet te degraderen moet ODC in de nacompetitie twee wedstrijden winnen. De eerste is op donderdagavond 16 juni in eigen huis tegen SV Budel. Bij winst is op zondag 19 juni op neutraal terrein de ‘finale’ tegen een nog nader te bepalen tegenstander.