Open Boerderijdag op Luissel druk bezocht

Al voordat de Campina Open Boerderijdag tweede pinksterdag van start ging, stonden enkele tientallen bezoekers te wachten om de boerderij van Heike en Willem-Jan van Alphen te bekijken. De boerenfamilie – die woonachtig is in het buitengebied van Boxtel - had dan ook uitgepakt. Vooral gezinnen met jonge kinderen konden hun hart ophalen met activiteiten als schminken, spelletjes en een heus parcours.

,,Je kunt vandaag koeien aaien, blind vla proeven, zaklopen, skippyballen en nog veel meer”, vertelt boerenzoon Bram (9). Samen met zijn ouders, zijn zus Anne en ongeveer veertig andere vrijwilligers doet hij zijn best er een toffe dag van te maken. Zelf hoopt hij een aantal doosjes verse eieren van eigen kippen te slijten aan de in grote get..