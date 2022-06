Het was zondag geen pretje om te gaan hardlopen. Toch deden honderden mensen het in het kader van de Roparun, die ook door Boxtel kwam. Bij LSV in Lennisheuvel was een rustpunt.

Hardlopen door de regen voor een goed doel

33 minuten geleden

Voor velen was het zondag niet de ideale dag om een stuk te gaan hardlopen. Toch werden er in Boxtel diverse mensen in sportief tenue gespot. Zij hadden echter geen keus, want zij deden mee aan de Roparun, een estafetteloop van meer dan 500 kilometer.

De deelnemers, meer dan duizend, halen geld op voor onderzoek naar de genezing van kanker. Normaal gesproken lopen zij van Parijs en Bremen naar Rotterdam, maar toen de organisatie begon aan de editie van dit jaar, waren er nog veel coronabeperkingen. En dus werd er gekozen om binnen de grenzen van Nederland te blijven.

Zaterdag gingen 224 teams op vliegveld Twente van start om in estafettevorm via twee verschillende routes op tweede pinksterdag in Rotterdam te finishen. Een van die routes kwam ook door Boxtel. Verschillende teams hadden een pleisterplaats in de buurt geregeld, waar de lopers even konden uitrusten of een hapje konden eten. Dat gebeurde onder meer bij Jan en Rian Meulendijk in Esch en bij voetbalclub LSV in Lennisheuvel.

KRANTEN

Bij laatstgenoemde kwam zondagmiddag team 199, The spirit lives on aan. Onder barre omstandigheden, want het kwam met bakken uit de hemel. Toch leek het de hardlopers niet te deren. Zij konden bij LSV schone, droge kleren aantrekken. Alleen de schoenen... tsja, die werden niet zo snel droog. Arno van der Harst uit IJsselstein had daar een oplossing voor gevonden: de schoenen volduwen met krantenpapier.

Maandag finishten alle deelnemers op de Coolsingel in Rotterdam. De totale opbrengst: 2.156.792,54 euro.