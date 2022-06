Regen verpest humeur bezoekers Limuscene niet

Muziekfestival Limuscene in het Concordiapark in Liempde kende zondag een natte editie. Maar daar trokken de echte die-hards zich niets van aan, zij genoten van de bands die op de twee podia speelden.

Waar de opbouw van de tent en het terrein nog gepaard ging met een stralende zon, moesten de bezoekers zondag schuilen voor de regen. Muziekfestival Limuscene kende na twee jaar afwezigheid een erg natte editie.

De tent in het Concordiapark bood genoeg ruimte voor bezoekers om droog van de bands te kunnen genieten. En anders bood een paraplu nog uitkomst. Het slechte weer deerde de bands ook niet, zij stonden immers droog. ,,We hadden dit keer wat meer muziek geprogrammeerd in de kiosk, maar door de regen hadden die natuurlijk weinig publiek voor hun neus staan. Dat was wel jammer, maar ondanks dat hebben we een hele mooie editie van Limuscene gehad”, vertelt medeorganisator en presentator Henny van den Boom na afloop.