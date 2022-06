Van New Orleans-jazz tot peuters voorlezen over reus Jas

Spiegeltent Bon Salon is van 11 juni tot en met 3 juli het kloppende hart van cultureel Boxtel. In kasteelpark Stapelen vindt een keur aan activiteiten plaats voor jong en oud. Twee weken geleden schonk Brabants Centrum aandacht aan het programma in de week van 11 tot en met 17 juni, dit keer is er aandacht voor het vermaak in week 25.

Te beginnen met de lokale band Stoke. Die trapt op zaterdag 18 juni af tussen 20.00 en 22.30 uur. Dat doen de muzikanten onder de noemer ‘geniet zoveel als je kan’. De groep speelt soulmuziek, discohits en golden oldies.