Nieuwe bedrijfseigenaar, maar vertrouwde service

In 1984 startte Jos van Weert (59) uit Boxtel met Vakgarage Boxtel. En 1 april van dit jaar droeg hij het stokje over aan de zeven jaar jongere Martijn Berende. Geen onbekende bij Vakgarage, want de ondernemer is zelf eigenaar van een Vakgarage en heeft een eigen leasebedrijf in het Limburgse Ysselsteyn. Van Weert: ,,Ik blijf voorlopig nog betrokken hoor. Ik ben nog niet klaar het bedrijf los te laten.”

Het werd Van Weert een tijd geleden duidelijk dat hij geen opvolging had voor zijn bedrijf aan de Havervelden op bedrijventerrein Ladonk. Daarom nam hij contact op met branchevereniging Bovag en stichting Vakgarage. ,,Ik besprak daar de mogelijkheden die ik had en kwam zo in contact met Martijn. Dat was in november 2021.”