Amateurkunstenaars schilderen met verf én licht

Keramieken vazen, eksterwaardige sieraden én lightpainting. Enkele honderden geïnteresseerden namen zaterdag en zondag een kijkje bij het Liempds Kunstpad. Aan een keurig uitgezette route toonden twintig amateurkunstenaars op twaalf locaties hun werk. Het evenement vond na vier jaar afwezigheid eindelijk weer plaats.

,,Liempds Kunstpad werd in 2006 voor het eerst georganiseerd en vindt eens per twee jaar plaats. Helaas moesten we de editie van 2020 kort van tevoren afblazen vanwege de coronapandemie”, vertelt Marion Coolen-Smits. De Liempdse vormt met een aantal andere kunstliefhebbers sinds twee jaar het bestuur van het evenement. ,,Dit is de achtste editie en ik mag niet klagen, ik denk dat ik deze ochtend al ongeveer zestig bezoekers ..