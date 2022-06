Studenten waarderen SintLucas met 7,5

1 uur geleden

De creatieve vakschool SintLucas, dat ook een vestiging in Boxtel heeft, krijgt van haar studenten een 7,5. Mbo’ers beoordelen om de twee jaar hun opleiding en school. Zij kijken dan naar thema’s zoals het onderwijs en de begeleiding, de sfeer en veiligheid. Studenten van SintLucas geven hun opleiding een 7,6.

Met deze score komt SintLucas een vol punt hoger uit dan het landelijke gemiddelde (6,6) en ook voor de school is de waardering hoger dan gemiddeld (6,8). De landelijke resultaten staan in de zogeheten JOB Monitor 2022 (Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs) en zijn vrijdag overhandigd aan minister Robber Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Sport.

Ruim zeventig procent van de SintLucas-studenten vulde de beoordeling in. Zij waarderen met name de veiligheid en sfeer. Ook geven studenten aan dat ze met plezier naar school gaan. Vergeleken met de JOB-monitor in 2020, zijn de scores voor SintLucas licht gestegen, opleiding en school scoorden toen een 7,4. Ruud Rabelink, lid van het college van bestuur van SintLucas is blij met de resultaten: ,,Studenten zijn tenslotte onze belangrijkste ‘stakeholders’. En naast het mooie resultaat weten we ook waar ruimte is voor verbetering, dat inzicht biedt het JOB ook.”

In de JOB Monitor is ook gevraagd naar de invloed van corona op de waardering. Ruim de helft van de studenten geeft aan dat zij, als er geen corona was geweest, hetzelfde rapportcijfer hadden gegeven. 44 procent zou een hogere waardering hebben gegeven. Slechts 1 procent had dan een lager cijfer ingevuld.