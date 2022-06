Drie ton geïnvesteerd in coöperatie Kleine Aarde

Ruim drie ton hebben tal van Boxtelaren maar ook mensen van buiten de gemeente al geïnvesteerd in coöperatie De Kleine Aarde. Het initiatief van de achterliggende organisatie De Plaatsen, opgericht door Geert van der Veer, zal op het terrein aan het Klaverblad vernieuwing in de agrarische sector aanjagen.

Al een dag nadat de crowdfunding live ging via het platform OnePlanetCrowd, stond er een kwart miljoen euro aan investeringen op de rol. ,,Dus na één nachtje slapen”, jubelt initiator Van der Veer. ,,Eerlijkheidshalve hadden we de week in aanloop naar de live-gang al een ton bij elkaar gesprokkeld binnen het huidige netwerk rondom De Kleine Aarde. Dat was een vereiste van OnePlanetCrowd.” Zaterdagmiddag 4 juni stond de teller op 341.000 ..