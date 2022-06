Bernard Vekemans (midden) toont met museumvrijwilligers Jos Geerts (links) en Ton Wentholt de acht art nouveau- en jugendstil-affiches van reinigingsmiddel Bi-Borax Oriental. De collectie is sinds vorig jaar compleet, zo meldt het bestuur trots in haar jaarverslag van 2021. (Foto: Bas van den Biggelaar).

Fors minder bezoekers voor Museum Vekemans in 2021

De coronacrisis drukte ook bij Museum Vekemans een zware stempel op de activiteiten. Het aantal bezoekers kelderde in twee jaar tijd met ruim 60 procent. Toch wist het museum aan de Stationstraat in Boxtel 2021 positief af te sluiten en was er ruimte om tijdrovende klussen op te pakken.

Waar er in 2019 nog 1.994 mensen de collecties kwamen bekijken, waren dat er vorig jaar nog slechts 648. Dat blijkt uit het jaarverslag van dat het museum deze week publiceerde. Ook de educatieve tak, waarbij schoolkinderen het museum bezoeken, zakte tot een letterlijk nulpunt. Alle scholen annuleerden namelijk hun rondleidingen.

Het bestuur beseft dat alle culturele organisaties in Nederland te maken hadden met fors teruglopende bezoekersaantallen, maar het zorgde dus ook in Boxtel voor een flinke daling aan inkomsten.

Mede dankzij (extra) bijdragen van sponsors en de coronasteun van het Rijk wist Museum Vekemans het jaar toch nog af te sluiten met een positief saldo.

KANSEN

De stilte in het museum bood ook kansen, laat het bestuur weten. Zo hebben de vijftien actieve vrijwilligers enkele tijdrovende werkzaamheden opgepakt. Het gaat daarbij onder meer om het inventariseren en digitaliseren van het depot van de collectie Brabant Goedgemutst en alle kledingkasten met historische dames- en herenkleding. Daarnaast zijn enkele expositieruimtes opnieuw ingericht, is de ver- en belichting van objecten verbeterd en is er een grote schoonmaak gehouden in de voorraden.

Momenteel werkt het museumbestuur aan een traject om de collecties ook voor de toekomst te bewaren. Daarvoor is een samenwerking aangegaan met etnoloog en cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers. Inmiddels is er een 3D-presentatie van het museum gemaakt en een toekomstvisie. Hiermee wil het bestuur andere partijen gaan interesseren om te participeren in Museum Vekemans.