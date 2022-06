Gemondse klaagzanger weer in habijt

Het Libera me van Orlando di Lasso kent hij uit zijn hoofd. Harrie Groenendaal (91) uit Gemonde is de oudste, of in ieder geval een van de oudste klaagzangers in de Boxtelse Heilig Bloedprocessie. Hij loopt dit jaar, ijs en weder dienende, op zondag 12 juni vanaf 15.00 uur weer mee in de kleurrijke ommegang vol religieuze taferelen.

Hoe vaak hij precies mee heeft gedaan, weet hij niet. Wel dat zijn debuut in de processie lang geleden is. Groenendaal: ,,Ik denk dat het een jaar of veertig terug was, dat er vanuit Boxtel bij het Gemondse kerkkoor klaagzangers gevraagd werden. Dat leek mij wel interessant.” Er is weinig veranderd, blijkt uit de woorden van de Gemondenaar. Ook nu doet muzikaal leider Wil van den Broek jaarlijks een oproep om vocalisten. Groenendaal: ,,Mijn nicht Rian Hendriks woont in Boxtel en vraagt ieder jaar: ‘Oom Harrie, ben je er weer bij?’ Dat stimuleert me ook. Ik heb er zin in.”

Zingen is een grote hobby van de vitale senior. Hij was lid van het NCB Mannenkoor, van Dommelhoven en Ons Genoegen, zangverenigingen die niet meer bestaan. Bij het koor waar zijn liefhebberij ontkiemde, is Groenendaal nog elke week trouw te vinden. ,,Ik ben op mijn elfde begonnen bij het Gemondse kerkkoor, in 1942. Dat is tachtig jaar geleden en ik zing er nog steeds. We repeteren een keer in de week en zingen in de Sint-Lambertuskerk.”

LATIJNSE GEZANGEN

Latijnse gezangen, daar houdt de Gemondenaar van. Wat dat betreft past zijn voorkeur wel bij de Heilig Bloedprocessie. Immers, het Libera me, in dit geval van de renaissancecomponist Di Lasso, heeft een tekst in de aloude taal van de rooms-katholieke kerk. De klaagzangers brengen het 12 juni meerdere keren ten gehore. Zij lopen achter het tweetal dat Kaïn en Abel verbeeldt, de twee oudste zonen van Adam en Eva. Telkens nadat Kaïn Abel heeft vermoord, dat gebeurt tijdens de rondgang toch zeker een keer of tien, smeken de in habijt gestoken vocalisten God om genade voor de overledene. Dat doen ze vierstemmig. Wie een nootje kan zingen en net als Groenendaal deel wil nemen aan de stoet vol traditie en Roomse luister, kan zich aanmelden via klaagzangers@kpnmail.nl. Het Libera me is een werk voor mannenstemmen, maar ook vrouwen met een lage zangstem kunnen meedoen.

HABIJT MET EIGEN NAAM

Op zondag 12 juni verzamelen de klaagzangers zich om 14.00 uur bij de pastorie op Duinendaal, voor het omkleden en een repetitie. Zij worden verzocht om zwarte sokken en schoenen te dragen en ervoor te zorgen dat eigen kleding niet boven hun grijze habijt uit komt. De processie begint om 15.00 uur. De nieuwe zangers moeten in de aanloop naar de ommegang een van de pasavonden bezoeken voor het aanmeten van de kleding. Dat is voor de 91-jarige Gemondenaar snel geregeld: ,,Ik heb een habijt met mijn naam erin.”