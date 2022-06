Volgende stap in aanloop naar aanleg verbindingsweg Ladonk

De aanleg van de verbindingsweg tussen bedrijventerrein Ladonk en de Kapelweg, ook bekend als VLK, is weer een stapje dichterbij. De gemeente Boxtel heeft voor drie verschillende routes de gevolgen voor het milieu op een rijtje gezet. Die zijn bekeken en afdoende gevonden door de commissie Milieueffectrapportage. Over een maand volgt een voorstel voor een van de drie routes.

Omdat de VLK in de buurt van natuurgebied Kampina komt te liggen, heeft de verbindingsweg gevolgen voor de ontwikkeling daar. Er zal bijvoorbeeld meer stikstof op de bomen en planten neerdalen. Boxtel heeft daarom drie opties uitgewerkt. Van een route die loopt over bestaande wegen tot een waarvoor een volledig nieuwe weg aangelegd moet worden. De derde route is een combinatie van beide. Daarbij is het aantal woningen waar overlast door trillingen kan optreden per aangedragen route ook verschillend. Bij een route wordt dat zelfs een huis

Uit de studie voor de drie varianten blijkt dat in geen gevallen de stikstof toeneemt. Dat komt vooral omdat de gemeente Boxtel de stikstofrechten overneemt van enkele boerenbedrijven die (gaan) stoppen.

De verbindingsweg is een onderdeel van het gehele verkeersplan dat de sluiting van de dubbele spoorwegovergang in de Tongersestraat als einddoel heeft. Om de VLK te realiseren is een bestemmingsplan nodig, daar hoort ook een milieueffectrapportage bij. Dat heeft de gemeente ter beoordeling aan de commissie voorgelegd.

WAT ALS?

In een eerder stadium vond de commissie de gevolgen nog niet goed genoeg onderbouwd. Dat gold met name in het geval de VLK is aangelegd, maar de dubbele spoorwegovergang open blijft. Dat scenario is in de aangevulde versie wel goed onderbouwd. Het rapport biedt daarmee volgens de commissie nu voldoende informatie om het milieubelang goed mee te kunnen wegen bij het besluit over de verbindingsweg.

Het milieurapport legt uit hoe de verbindingsweg samenhangt met andere maatregelen, zoals de afsluiting van de dubbele spoorwegovergang in de Tongersestraat. Daarmee laat de gemeente volgens de commissie zien hoe eerdere gemaakte keuzes zijn betrokken bij het nu te nemen besluit.

Wethouder Fred van Nistelrooij is blij met het advies. ,,Het is een belangrijke stap voorwaarts in het realiseren van het maatregelenpakket PHS.”

D’EKKER

Hoewel de gemeente dus naar drie mogelijke routes voor de verbindingsweg heeft gekeken, blijft bij alle opties de spoorwegovergang d’Ekker (tussen de Kapelweg en Tongeren) open. De mogelijkheid om de weg onder of boven de rails door te leggen, is te duur bevonden en daarom niet meegenomen in de milieueffectrapportage.