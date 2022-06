RKSV Boxtel eert negen jubilarissen

10 minuten geleden

In kantine Den Oosthoek zette voetbalclub RKSV Boxtel vrijdagavond negen jubilarissen in het zonnetje. Eén van hen is al sinds de oprichting in 1941 lid: oud-voorzitter Jas Leijten (92). Nog dagelijks is hij te vinden in sportpark Munsel. Om doelnetten te repareren...

Liefst acht decennia clubgeschiedenis komen samen bij Leijten. In zijn jonge jaren was de sluitpost van de rood-witte hoofdmacht. En heel lange tijd gaf hij als bestuursvoorzitter leiding aan de voetbalclub.

Harry van Heesch is nog zo’n clubicoon. Hij heeft al zeventig jaar zijn hart verpand aan de club die in de volksmond nog vaak wordt aangeduid met de afkorting BOC. Dat stond voor Boxtel Oranje Combinatie, de voorloper van de huidige vereniging. Als het even kan staat Van Heesch op zondagmiddag langs de lijn als het eerste elftal thuis speelt: om kleinzoon Hayke te zien schitteren. De rasechte Boxtelaar was als metselaar nauw betrokken bij bouwkundige verbeteringen in en op het sportcomplex.

Als diamanten jubilaris werd Kees van den Besselaar naar voren geroepen in Den Oosthoek. Hij sloot zich zestig jaar geleden aan bij de voetbalclub en schopte het daarbij tot het vierde elftal. Ook was hij trainer van de C1- en A1-jeugd. Bovendien was hij actief als grensrechter van het Boxtel 2.

Zestien jaar lang was Ton van Grinsven een vaste waarde in het vaandelteam van RKSV Boxtel waar hij een groot talent was. Daarnaast was hij jeugdtrainer en vandaag de dag zet hij zich in als scheidsrechter én penningmeester bij de veteranen. Van Grinsven werd gehuldigd vanwege zijn vijftigjarig lidmaatschap, net als Erik Langeweg die heel lang met een rood-wit shirt op de grasmat speelde en jeugdleider was.