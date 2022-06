Geen extra onderzoek naar vrachtwagenverbod Kapelweg

Hoewel de Boxtelse gemeenteraad in 2019 een motie aannam waarin ze het college van B en W oproept onderzoek te doen naar een vrachtwagenverbod in de Kapelweg, komt dat er niet. Dat antwoorden B en W op vragen van D66 Boxtel. Die fractie wilde zo langzamerhand wel eens weten hoe het ervoor stond met de kwestie.

De opdracht aan B en W luidde namelijk dat het gewenste onderzoek per april 2020 afgerond zou moeten zijn en dat de raad vervolgens over de uitkomsten geïnformeerd zou worden.

B en W geven aan dat er in 2016 al onderzoek gedaan is en dat er in 2019 nog eens naar die studie gekeken is, maar dat de uitkomsten niet zijn teruggekoppeld aan de raad. En dat had wel moeten gebeuren, erkent het college. Vreemd is dat B en W in 2019, toen de ..