Brass’nWoods gaat niet door, maar Bell-orkest treedt misschien toch op

Het gecancelde blaaspopfestival Brass’nWoods had in het eerste weekend van juli afgesloten moeten worden door een gelegenheidsformatie: het Bell-orkest. De ruim zestig muzikanten van diverse gezelschappen hielden zondag hun eerste repetitie. Het blaasmuziekfestival gaat niet door, maar mogelijk treedt het projectensemble alsnog op.

Het orkest, dat hoofdzakelijk (oud-)leden van de twee Boxtelse harmonieën en de fanfares van Esch, Lennisheuvel en Liempde telt, is een initiatief van stichting Bell, die in 2020 en 2021 activiteiten organiseerde om het dorp Esch na de herindeling te verwelkomen in de gemeente Boxtel.