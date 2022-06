Twintig vluchtelingen vinden onderdak in Liduina

32 minuten geleden

In de twee verdiepingen die Zorggroep Elde Maasduinen in zorgexpertisehuis Liduina in Boxtel heeft vrijgemaakt, zijn deze week zo’n twintig Oekraïense vluchtelingen ingetrokken.

De mensen die nu in Boxtel onderdak hebben gevonden, komen niet rechtstreeks uit Oekraïne. Zij zijn al enkele maanden in Nederland en komen over van een andere opvanglocatie. Ook zijn zij inmiddels al op zoek naar werk en mogen de kinderen binnenkort naar school, zo meldt de zorggroep vandaag op website.

De bewoners van afdeling De Kempen hebben samen de vluchtelingen welkom geheten middels een leuk knutselwerk. Daarnaast is de geestelijk verzorger druk bezig om de groep tijdelijke bewoners deel te laten nemen aan de kerkmissen in Liduina.

Het zorgexpertisehuis is de tweede opvanglocatie voor de oorlogsvluchtelingen in Boxtel. Eerder werden al een dertigtal Oekraïners opgevangen in De Kleine Aarde.