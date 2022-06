‘Ik wil graag kampioen worden van Nederland’

Voorheen was ze onzeker. Maar toen Isa van Houtum (10) uit Boxtel ging kickboksen bij Defence Center Boxtel veranderde dat. Isa leerde zich verdedigen en voor zichzelf op te komen. De leerling van basisschool Sint-Petrus won zelfs al drie bekers en is supersterk!

Hoe komt het dat je je zo onzeker voelde? ,,Ik ben best niet zo groot, zelfs een van de kleinsten van mijn klas. Ik voelde me nooit sterk en dacht dat ik niet leuk was. Ik weet niet precies hoe dat komt. Ik ben gelukkig nooit gepest op school.”

Wanneer ging je kickboksen? ,,Ik werd in de buurt van de Action door twee random meisjes in de bosjes geduwd en durfde niet voor mezelf op te komen. Dat was heel naar. Toen besloot ik dat ik sterk wilde worden.”