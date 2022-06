Voor ouderen uit onder meer de gemeente Boxtel organiseert stichting Met je hart allerlei activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan. Zo werd ook tijdens de Oranjefeesten in Boxtel een gezellige middag vol muziek opgetuigd door stichting Met je Hart in samenwerking met zorggroep Elde Maasduinen.

Stichting Met je hart maakt kans op geldprijs

1 uur geleden

De wervingsorganisatie Voor uit Rotterdam geeft jaarlijks 10 procent van haar omzet aan maatschappelijke initiatieven. Er wordt een bedrag van 245.000 euro verdeeld via de Voorbeeld Verkiezing 2022. Ook stichting Met je hart is genomineerd.

De Boxtelse stichting, die zich inzet om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden, maakt kans op 20.000 tot 100.000 euro. Stemmen kan tot en met dinsdag 14 juni via www.voor.nl/voorbeeld-projecten/2022. Inloggen doen deelnemers via hun LinkedIn- of Facebookaccount.