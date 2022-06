Zilveren Vincentius verdeelt 15 mille

Uit de opbrengsten van haar kringloopwinkel keert de Vincentiusvereniging in Boxtel jaarlijks geldbedragen uit aan lokale goede doelen. Gisteravond verdeelden twaalf organisaties een bedrag van 15.000 euro in gemeenschapshuis De Walnoot.

Vertegenwoordigers van de uitgenodigde verenigingen en stichtingen ontvingen een cheque. De hoogte daarvan werd bepaald aan de hand van het aantal stemmen dat Vincentiusvrijwilligers uitbrachten op de door hen zelf aangedragen projecten. De geldbedragen die in De Walnoot werden aangeboden hebben betrekking op het resultaat van de kringloopwinkel in het coronajaar 2020, toen de winkel lange tijd de deuren gesloten moest houden. Waarschijnlijk vinden in het najaar nogmaals cheques hun weg naar goede ..