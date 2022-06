Tweede Wereldoorlog in Gemonde op het doek in ‘t Schufke

Dorpstafel Gemonde vertoont woensdag 8 juni om 11.00 uur een film over het gewone dagelijkse leven tijdens de Tweede Wereldoorlog zoals dat zich afspeelde in de omgeving van Gemonde. Toegang is gratis, er is koffie of thee. De activiteit is in zaal ‘t Schufke aan de Dorpstraat 30.

Wekelijks is de Gemondse dorpstafel geopend voor bezoekers. Elke woensdag zijn mensen tussen 10.00 en 12.00 uur welkom in zaal ‘t Schufke.