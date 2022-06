Niet iedereen aan de Ruiting in Esch is blij met de plannen om zes ruimte-voor-ruimte woningen te bouwen op enkele percelen in het buitengebied.

Archeologie vormt geen belemmering voor plan Nieuw Koolwijk

1 uur geleden

Eventuele sporen van het verleden in de bodem staan de ontwikkeling van het plan Nieuw Koolwijk aan De Ruiting in Esch niet in de weg. Dat blijkt uit extra archeologisch onderzoek dat de gemeente Boxtel heeft laten verrichten.

Plan Nieuw Koolwijk omvat de bouw van zes ruimte-voor-ruimtewoningen en de aanleg van nieuwe natuur tegenover De Ruiting 2.Deze huizen komen op de plek waar voorheen de kas stond van de kwekerij van de gebroeders van Overbeek.

Om het project mogelijk te maken is een aanpassing van het huidige bestemmingsplan nodig. Een voorontwerp leverde vorig jaar 135 inspraakreacties op. Die gingen hoofdzakelijk over de mogelijke archeologische waarde van het gebied. Naar aanleiding van de reacties is extra onderzoek uitgevoerd. Wijkwethouder van Esch Wim van der Zanden geeft aan dat de archeoloog het terrein heeft vrijgegeven om te gebruiken voor ontwikkeling. Vanaf donderdag 9 juni ligt het aangepaste ontwerp ter inzage.