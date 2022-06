Nieuw album Ralph Dikmans lanceert tijdens beurs in Oostende

De Boxtelse striptekenaar Ralph Dikmans lanceerde dit weekend zijn nieuwe album tijdens de stripbeurs in Oostende. Dat deed hij op uitnodiging van de organisatie. Tevens werd hij genomineerd voor de prestigieuze Gouden Wullok, de prijs voor aanstormend talent.

Het nieuwe album van Dikmans heeft dit keer niet Anders-Man in de hoofdrol, maar zijn aartsvijand Bad-Stickerman. Dit personage is gebaseerd op Michel de Stickere, een banketbakker uit Brugge en tevens groot liefhebber van strips. Onder de titel Bad-Gasten beleeft Bad Stickerman korte avonturen, zogeheten strookstrips zoals die ook bekend zijn van DirkJan en Eugène.

GOUDEN WOLLUK

De nominatie voor de talentprijs de Gouden Wullok (een gedraaide schelp die veel op het strand in Oostende voorkomt) kwam voor Dikmans als een verrassing. Hoewel hij de award niet won, voelde het voor hem wel als een erkenning. De bijbehorende oorkonde en tas vol plaatselijke lekkernijen ging dan ook vol trots mee naar huis.

Het album Bad-Gasten is vanaf deze week ook te koop bij boekhandel Bruna aan de Rechterstraat in Boxtel en kost 10 euro. Het is tevens verkrijgbaar via de website: www.ralphdikmansdesign.nl.