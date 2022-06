‘Na amputatie begin ik opgewekt aan een nieuwe fase in mijn leven’

Tamara van Hoof is na de amputatie van haar rechterbeen vol energie aan een nieuwe fase in haar leven begonnen.

Doordat haar rechterbeen onlangs net boven de knie is geamputeerd, komt voor Tamara van Hoof een einde aan een onwezenlijke periode van helse pijnen, heel veel pech en medisch onbegrip. De 48-jarige Boxtelse is blij dat ze in en rond huis weer wat taken kan uitvoeren en zelfstandig kleine boodschappen doet. Maar stiekem hoopt ze ook weer uren met haar honden te kunnen wandelen in de natuur.

,,Na twee maanden vage pijnklachten schoot in november 2015 mijn knie ‘op slot’ terwijl ik de trap opliep. Ik viel van de onderste treden. Vocht hoopte zich op en ik had veel pijn. Dus naar de huisarts”, vertelt Tamara.