BoxTheater zet in op vernieuwing toneelgroep

31 minuten geleden

‘De spelers van BoxTheater zijn nogal oud’ is wel eens gezegd, maar dat is alleen maar buitenkant. Van binnen bubbelt het. De toneelgroep vindt het tijd voor vernieuwing en is op zoek naar nieuwe acteurs, zo tussen de achttien en veertig jaar. Ter kennismaking organiseert de club in Muziekhuis Boxtel een workshop acteren onder begeleiding van een professionele regisseur.

Tijn Zweegers en Karin Nievelstein zijn lid van BoxTheater. Zweegers: ,,Wij gaan de Boxtelse jeugd nieuw cultureel leven inblazen onder het motto: ‘De rol van je leven, speel jezelf’. Want als je acteert, kun je nog meer jezelf zijn dan in het alledaagse leven.” Nievelstein: ,,Ja, heerlijk om je te laten gaan in een personage waarvan je in het gewone leven de kriebels zou krijgen. Maar ook om soms emoties de vrije loop te laten. Woede bijvoorbeeld, verdriet, of angst.”

SNEL OP HAAR GEMAK

Suzanne Wouters werd vorig jaar lid. De jongste van het stel vindt het fantastisch dat zij zich meteen op haar gemak voelde binnen deze groep. ,,Wat je ook maar inbrengt, alles kan.”

Frenk Breuer vult aan: ,,Een acteur leeft zich uit in de verste uithoeken van wie die is, en gaat daaraan voorbij. Ik kijk ernaar uit om bijvoorbeeld de rol te spelen van een kind, met alle vrijheid om mijn gevoelens eruit te gooien, zoals een kind dat doet.” Verjonging dus, in alle opzichten. De vraag is: wie durft?

De workshop acteren van BoxTheater vindt maandagavond 11 juli plaat in Muziekhuis Boxtel aan de Passage Riche 4 en begint om 19.30 uur. Deelname kost vijf euro; aanmelden via e-mail: info@boxtheater.nl.