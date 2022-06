Boxtel zelf ook in de energiehandel?

Een platform waar ondernemers en inwoners aan elkaar energie kunnen verkopen. En een zogeheten energiehub om het transport ervan lokaal mogelijk te maken. Of dit haalbaar is, laat de gemeente Boxtel nu onderzoeken.

De krapte op het elektriciteitsnetwerk maakt het bijna onmogelijk voor Boxtel om aan haar duurzaamheidsambities te voldoen. Pas in 2030 of 2031 is de capaciteit daarvan op orde. Terwijl Boxtel zo snel mogelijk energieneutraal wil zijn. Wethouder Désiré van Laarhoven wil niet bij de pakken neer zitten: ,,We moeten een manier bedenken om het netwerk te kunnen omzeilen. Dat kan via een energiehub.”