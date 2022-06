Ze dragen sinds vandaag vestjes van Van Halteren Technologies Boxtel, de 250 medewerkers van het Boxtelse hydrauliekbedrijf, vroeger bekend onder de naam Hydraudyne. Onder hen oudgediende Jan van Hal en zijn 21-jarige collega Teun de Jong: ,,We horen weer bij een familiebedrijf!”

Het startschot onder de nieuwe naam van de beroemde cilinderontwikkelaar aan de Van Salmstraat werd vandaag door nieuwe directeur Durk-Jan Nederlof en het voltallige personeel gegeven. De voormalige tak Large Projects van Bosch-Rexroth is overgenomen door het familiebedrijf uit Bunschoten, dat al vijftig jaar actief is in de industriële sector. Aan de Van Salmstraat worden de grote cilinders gebouwd en de complexe projecten voorbereid, het onderdeel waarmee Hydra..